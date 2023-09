Gaienhofen vor 56 Minuten

Kommt das älteste Bier Europas vom Bodensee? Forscher wollen das endgültig herausfinden

Schon in der Vergangenheit fanden Wissenschaftler Anzeichen, dass in den Pfahlbauten in Gaienhofen und Sipplingen die ältesten Brauereien Mitteleuropas standen. Doch der Beleg fehlte. Das könnte sich jetzt ändern.