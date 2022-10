Gaienhofen vor 2 Stunden

Einige Unbekannte bei der Bürgermeisterwahl Gaienhofen: Mit Jürgen Maas meldet sich neuer Bewerber

Heiko de Vita will sich bis Dienstag, 25. Oktober, entscheiden, ob er weiter in Gaienhofen antritt. Doch was wäre passiert, wenn er schon gewählt worden wäre? Außerdem gibt es einen neuen Bewerber aus Krefeld.