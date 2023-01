Engen vor 45 Minuten

Über so etwas sprach man nicht: Diese zwei Engener Frauen wurden von den Nazis ermordet

Im Rahmen der Stolpersteinverlegung in Engen werden auf dem Marktplatz bald Messing-Steine an zwei Frauen aus Engen erinnern. Über ihr Schicksal wurde in den Familien sehr häufig geschwiegen, zumindest bis jetzt.