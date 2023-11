Engen vor 19 Minuten

Sie hat das Leben vieler Kinder besser gemacht: Engen trauert um Schwester Luzia

Bundesverdienstkreuzträgerin Luzia Wirth ist im Alter von 86 Jahren verstorben. In Engen bleibt sie vor allem durch ihren nimmermüden Einsatz für die Kinder in der Kinderheimat Sonnenuhr in Erinnerung.