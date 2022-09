Hegau/Singen vor 4 Stunden

Eine Herausforderung für die ganze Region: Wie ukrainische Kinder hierzulande zur Schule gehen

Viele Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine – so viele, dass der Landkreis Sporthallen zu Unterkünften umbauen muss. Doch was ist mit den Kindern? Ein Blick in die Schulen zeigt, wie Bildung organisiert wird.