Engen vor 3 Stunden

Der perfekte Tag zum Kennenlernen: Wie die Bürgermeister-Bewerber sich beim Altstadtfest zeigen

Wo sonst begegnet man in Engen so vielen Menschen wie am Altstadtfest? Das wissen auch die bisher drei Bewerber für das Bürgermeisteramt und zeigen sich beim Kennenlernen mit Inhalten, aber ohne Konkurrenzkampf.