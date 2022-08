Wir machen den Familiencheck: Am Ufer in Bodman-Ludwigshafen gibt es für Groß und Klein vieles zu erleben. Aber schnell wird bei dem Selbstversuch deutlich: Alle Wünsche kann unsere Testfamilie nicht erfüllen.

Ein Tag am Bodensee ist fast ein Tag wie im Urlaub, auch wenn man ganz in der Nähe wohnt. Das Ziel des Tages lautet Bodman, denn dort wird an und auf dem Wasser Einiges geboten.Wir machen uns mit 100 Euro in der Tasche am Vormittag gemütlich auf den