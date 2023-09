Bodman-Ludwigshafen vor 19 Minuten

„Von Fossil zu Fossil“: Graf Bodman erklärt neue Kultwand mit auffälligen Frauenbrüsten im Seeum

Was vor 6000 Jahren in Ludwigshafen entstand, ist nun in Bodman zu sehen – zumindest nachgebildet: Eine Kultwand zeigt Frauenkörper. Wilderich Graf von und zu Bodman erklärt die Hintergründe.