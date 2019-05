von SK

Die Wähler in Bodman-Ludwigshafen haben ihrer Gemeinde mit einer Wahlbeteiligung von 83,8 Prozent den Spitzenplatz in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach gesichert. Und sie haben den Anteil der Frauen in dem Gremium auf etwa ein Drittel erhöht. Allerdings gab es nach Abschaffung der unechten Teilortswahl nicht mehr 16, sondern nur noch 14 Sitze zu vergeben. Allein sechs davon gehen an die CDU.

Alessandro Ribaudo (CDU) | Bild: SK

Alwin Honstetter (CDU) | Bild: SK

Michael Koch (CDU) | Bild: SK

Robert Hermann (CDU) | Bild: SK

Dietmar Specht (CDU) | Bild: SK

Christian Pichler (CDU) | Bild: SK

Freie Wähler

Sonja Hildebrand (Freie Wähler) | Bild: SK

Petra Haberstroh (Freie Wähler) | Bild: SK

Esther Moll (Freie Wähler) | Bild: SK

Uwe Specht (Freie Wähler) | Bild: SK

Grüne

Christoph Leiz (Grüne) | Bild: SK

Tonja Sailer (Grüne) | Bild: SK

SPD

Claudia Brackmeyer (SPD) | Bild: WOLF SPERLING