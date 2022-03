An der Kaltbrunner Straße in Allensbach bestand die Chance zur Entwicklung eines großflächigen Quartiers. Das hat nicht funktioniert. Hat sich der Gemeinderat die Chance zum Wachstum verbaut?

Die Entscheidung ist gefallen, aber hinter dem Beschluss zum Abriss und Neubau der Wohnblöcke 12 bis 18 in der Kaltbrunner Straße in Allensbach verbirgt sich trotz der Einstimmigkeit im Gemeinderat reichlich Konfliktstoff. Monate zuvor waren in