Allensbach vor 2 Stunden

Im Gewerbegebiet Allensbach tut sich einiges – was steckt dahinter?

Das in Allensbach beliebte Radhaus schließt, stattdessen zieht in die Immobilie nun eine Gastronomie ein. Birkenstock ist bereits aus seinem Standort in Allensbach ausgezogen, Grund ist wohl ein Strategiewechsel.