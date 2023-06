Allensbach vor 1 Stunde

Die Kaltbrunner Straße wird zur Baustelle – Für wie lange?

Die Gemeinde will ab Ende August die Wasserleitungen in der Straße erneuern, denn die alten Leitungen seien marode und es habe häufiger Rohrbrüche gegeben. So soll während der Maßnahme der Verkehr geleitet werden.