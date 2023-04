Allensbach entscheidet: Am Sonntag, 23. April, ist Bürgermeisterwahl. Im Vorfeld hatten die Wahlberechtigten des Orts am Gnadensee am Montagabend, 17. April, hatten die Allensbacherinnen und Allensbacher gleich doppelt Gelegenheit, sich eine Meinung zu bilden.

Rund 600 Menschen nutzten in der Bodanrückhalle diese Chance. Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde hatten Amtsinhaber Stefan Friedrich und Gegenbewerber Robert Hogg jeweils 25 Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Bei der anschließenden SÜDKURIER-Wahlarena stellten sie sich den Fragen von Moderator Jörg-Peter Rau und aus dem Publikum.

Dabei wurde deutlich, das Amtsinhaber Stefan Friedrich seine bisherige, aus seiner Sicht erfolgreiche Linie fortsetzen will. Sein Gegenkandidat Robert Hogg betonte erneut, es mit seiner Bewerbung ernst zu meinen, und hielt an seiner Behauptung fest, von Allensbachern dazu aufgefordert worden zu sein.