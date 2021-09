Der Erweiterungsbau des Waldshuter Krankenhauses ist nach einem Jahr Bauzeit nahezu fertig. Das Klinikum Hochrhein öffnet das neue Gebäude am 24. September. Sehen Sie hier in Bildern und Texten eine Chronologie der Bauarbeiten.

Vorher und nachher: Links das Klinikum Hochrhein im Frühjahr 2020, rechts im September 2021 mit dem neuen Anbau, der auf dem Vorplatz errichtet wurde.| Bild: Juliane Schlichter

August 2020: Die PläneDie Vorarbeiten für den Erweiterungsbau am Klinikum Hochrhein in Waldshut haben am 24. August begonnen. Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt (links) zeigt Landrat Martin Kistler in seinem Büro vor dem offiziellen Spatenstich die