Philipp Frank, Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen, spricht im SÜDKURIER-Interview über die Arbeit der Stadtverwaltung unter Corona-Bedingungen, über sein Zerwürfnis mit den Freien Wählern im Gemeinderat und darüber, wie er in den kommenden Jahren die Stadt voranbringen will.

Herr Frank, mit welchen Gefühlen und Erwartungen sind Sie in das Jahr 2022 gestartet?Ich bin von Hause aus Optimist und darum mit einem guten Gefühl in das neue Jahr gestartet. Was die Pandemie angeht, habe ich die Hoffnung, dass wir diese bis Ende