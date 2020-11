Waldshut-Tiengen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Grenzübergang zwischen Waldshut und Koblenz wird einen Tag gesperrt. Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Verkehrsteilnehmer am Hochrhein müssen sich am kommenden Wochenende auf Beeinträchtigungen im Grenzverkehr einstellen. Ab der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. November, wird nach gegenwärtiger Planung die Zollbrücke zwischen Waldshut und dem schweizerischen Koblenz wegen Sanierungsarbeiten am Zollamt voll gesperrt.