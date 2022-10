Nach der Corona-Pause steckt die Bürger- und Narrenzunft Tiengen voller Tatendrang. Mit Narrentreffen und Kreistrachtenfest stehen zwei große Veranstaltungen an. Tobias Fritz lebt seinen neuen Job als Zunftmeister.

„Das Lampenfieber steigt“, sagt Tobias Fritz, der seit Sommer als Zunftmeister an der Spitze der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen steht. Am 11.11. wird er erstmals die Fasnachts-Auftaktsitzung der Zunft in der Tiengener