von Christiane Sahli

Mit Christbaumverkäufen bessern viele Vereine in der Region seit Jahren ihre Vereinskasse auf. Coronabedingt haben aber in diesem Jahr alle Vereine ihre für Dezember geplanten Weihnachtsbaumverkäufe inzwischen abgesagt. Bäume für das Weihnachtsfest gibt es aber dennoch in der Region nicht nur bei Supermärkten und Discountern, sondern auch bei weiteren Anbietern.

Seit vielen Jahren organisiert der Musikverein Urberg in der Adventszeit einen Christbaumverkauf. So sollte es auch dieses Jahr wieder sein. Angesichts der Kontaktbeschränkungen einerseits und andererseits der Tatsache, dass immer mindestens zehn Helfer mit von der Partie sein müssten, um die Arbeit bewältigen zu können, habe man in diesem Jahr aber auf den Verkauf verzichtet, sagte der Vorsitzende Martin Muchenberger.

Auch die St. Blasier Wagenbauer sind dieses Jahr nicht auf dem Sparkassenvorplatz beim Christbaumverkauf zu finden. Die Vorgaben der Coronaverordnung seien nicht einzuhalten, zudem könne man den Sparkassenplatz nicht absperren, hieß es.

Auch die Bergwacht Höchenschwand hat ihren für Samstag, 19. Dezember, geplanten Christbaumverkauf auf dem Kurhausplatz in Höchenschwand inzwischen abgesagt.

Christbäume vom Sägewerk Mayer

Christbäume, sowohl Nordmannstannen als auch Fichten, sind dagegen in Menzenschwand zu haben. In diesem Jahr bietet aber nicht der örtliche Musikverein, sondern Andreas Mayer vom Sägewerk Mayer die Bäume an, der Erlös kommt jedoch der Jugendarbeit des Musikvereins Menzenschwand zugute.

Verkauft werden die Bäume ab Samstag, 12. Dezember, 8 Uhr am Sägewerk (An der Säge) im Vorderdorf. Es ist Mundschutz zu tragen und auf die Einhaltung des erforderlichen Abstands zu achten, betonte Mayer.

Nordmannstannen vom Bärenhof

Auch Dirk Bär vom Bärenhof in Dachsberg-Wilfingen bietet wieder Nordmannstannen aus der Region an und zwar am Samstag, 12. Dezember ab 14 Uhr und am Sonntag, 13. Dezember, ab 11 Uhr. Der sonst mit dem Christbaumverkauf verbundene Weihnachtsmarkt kann coronabedingt jedoch nicht stattfinden, bedauerte er.