Um den neuen Öffnungsschritt im Landkreis Waldshut zu begleiten, werden die Schnelltest-Möglichkeiten in der Raumschaft St. Blasien ausgeweitet. Das hat die Stadtverwaltung von St. Blasien am Freitag mitgeteilt. Seit 24. Mai können sich Bürger aus jeder Gemeinde des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) St. Blasien sowie Tagestouristen oder Kunden des Einzelhandels testen lassen.

„Ziel aller Kolleginnen und Kollegen im Gemeindeverwaltungsverband ist ein nachhaltig niedriger Corona-Inzidenzwert“, sagt der GVV-Vorsitzende, St. Blasiens Bürgermeister Adrian Probst. Daher setze man auf eine Ausweitung der Teststrategie.

Durch die Lockerungen, die seit Montag gelten (unter anderem Öffnung der Gastronomie), bekommt auch die Kontaktnachverfolgung wieder eine größere Bedeutung: Aus diesem Grund setzt der Landkreis Waldshut die Luca-App ein. Das Gesundheitsamt ist auf der App als Nutzer sichtbar und alle Postleitzahlen im Landkreis Waldshut sind freigeschaltet.

Damit kann die Kontaktnachverfolgungs-App vollumfänglich im Landkreis genutzt werden – zum Beispiel bereits seit längerem in Höchenschwand oder nun auch in St. Blasien. „Wenn es Fragen zum Einsatz und zur Registrierung eines Unternehmens bei der Luca-App gibt, helfen wir gerne weiter – denn die App bietet enorme Erleichterung bei der Kontaktdatenerfassung“, sagt Manuel Kienzler, zuständig für das Stadtmarketing in St. Blasien.

Die Übersicht zeigt die Testmöglichkeiten in der Region St. Blasien. An Tagen, an denen kein Datum angegeben ist, besteht die Testmöglichkeit jede Woche; wenn nicht anders angegeben, sind die Tests ohne Anmeldung.

Dachsberg

Getestet wird an Pfingstmontag, 24. Mai, von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch, 26. Mai, sowie am Freitag, 28. Mai, von 11 bis 12 Uhr im Rathaus Wittenschwand. Anmeldung Anmeldungam Pfingstmontag per E-Mail (tourist-info@dachsberg.de), am Mittwoch und Freitag telefonisch unter 07672/99050.

Bernau

Getestet wird am Pfingstmontag, 24. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr, am Montag von 7 bis 11 Uhr, Donnerstag von 16 bis 19 Uhr, Freitag von 16 bis 17 Uhr sowie Samstag von 18 bis 19 Uhr im Testzentrum Weierle, Telefon 07675/246.

Todtmoos

Getestet wird an Pfingstmontag, 24. Mai, am Mittwoch, 26. Mai, sowie am Freitag, 28. Mai, von 10 bis 12 Uhr in der Wehratalhalle.

Höchenschwand

Die Tests in Höchenschwand finden Mittwoch, 26. Mai, sowie Freitag, 28. Mai, von 18 bis 19 Uhr im Testzentrum im Haus des Gastes statt.

Häusern

Testmöglichkeiten in Häusern sind an Pfingstmontag, 24. Mai, von 10 bis 11 Uhr (ohne Anmeldung) und am Mittwoch, 26. Mai, 16 Uhr, im Lesezimmer des Kur- und Sporthauses, Anmeldung unter Telefon 07672/931 40.

St. Blasien

Das Testzentrum des DRK im Haus des Gastes ist an Pfingstmontag und an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Getestet wird außerdem in den Hausarztpraxen. Montag, 8 bis 12 Uhr: Praxis Holger Strauß (07672/600), Gemeinschaftspraxis St. Blasien (07672/512), Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach (07672/638); 14 bis 18 Uhr: Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach; 15 bis 18 Uhr: Praxis Dr. Gruhn (07672/922712);16 bis 18 Uhr: Praxis Holger Strauß, Gemeinschaftspraxis St. Blasien.

Dienstag, 8 bis 12 Uhr: Praxis Holger Strauß, Gemeinschaftspraxis St. Blasien, Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach; 15 bis 18 Uhr: Praxis Dr. Gruhn; 16 bis 18 Uhr: Gemeinschaftspraxis St. Blasien, Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach

Mittwoch, 8 bis 12 Uhr: Praxis Holger Strauß, Gemeinschaftspraxis St. Blasien, Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach, Praxis Dr. Gruhn.

Donnerstag, 8 bis 12 Uhr: Praxis Holger Strauß, Gemeinschaftspraxis St. Blasien, Praxis Dr. Gruhn; 8 bis 14 Uhr: Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach; 14 bis 18 Uhr: Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach; 16 bis 18 Uhr: Praxis Holger Strauß, Gemeinschaftspraxis St. Blasien.

Freitag, 8 bis 12 Uhr: Praxis Holger Strauß, Gemeinschaftspraxis St. Blasien, Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach; 12 bis 15 Uhr: Gemeinschaftspraxis Dr. Bull & Drobach; 14 bis 16 Uhr: Gemeinschaftspraxis St. Blasien.