von Edgar Steinfelder

Erst nach mehr als drei Jahren konnte nun die Straftat eines 36 Jahre Mannes aus einer Wiesentalgemeinde wegen Verschaffens kinderpornografischer Schriften vor dem Amtsgericht Schopfheim verhandelt werden. Das Verfahren endete mit einer Geldstrafe.

Unter den Strafbestand des Verschaffens oder Verbreitens von kinderpornografischen Schriften fallen auch das Herunterladen und das Verbreiten von derartigen Bildern oder Videos aus dem Internet. So soll der Angeklagte, der 2013 aus einem südosteuropäischen Land nach Deutschland eingewandert war, im Oktober 2018 auf seinem Computer den Link mit einem Video kinderpornografischen Inhalts heruntergeladen und später auch an einen Bekannten in seinem Heimatland weiter geleitet haben. Auf dem Video sollen anstößige pornografische Handlungen zwischen zwei zirka acht und neun Jahre alten Jungen zu sehen gewesen sein.

Die Verteidigerin des 36-jährigen Angeklagten verlas auf dessen Wunsch eine Stellungnahme ihres Mandanten, weil dieser den Termin für die Bestellung einer Dolmetscherin nicht wahrgenommen hatte. In dieser Erklärung behauptete der Angeklagte, den Link mit dem kinderpornografischen Video nur versehentlich geöffnet zu haben, weil er den beigefügten Text nicht verstanden habe. Er sei sich auch keiner Schuld bewusst gewesen, als er dann dieses Video an einen guten Bekannten in seinem Heimatland weiterleitete. Von diesem habe er auch keinerlei Rückmeldung erhalten. Schließlich sei er sicher gewesen, dass man im Internet keine strafbaren Seitenaufrufe tätigen könne. Zwar sehe er sich an seinem Computer ab und zu Pornoseiten aus dem Erwachsenenmilieu an, habe aber an Kinderpornos keinerlei Interesse.

Nach der Beweisaufnahme sah die Staatsanwalt den Sachverhalt zwar als erwiesen an. Weil der Angeklagte aber geständig war und auch nicht vorbestraft ist, sah sie von einer Haftstrafe zur Bewährung ab und forderte für den 36-jährigen Mann eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 30 Euro, also insgesamt 2700 Euro. Die Verteidigerin plädierte auf eine geringere Geldstrafe für ihren Mandanten, weil dieser die Tragweite seiner Handlungsweise gar nicht habe einschätzen können und in dem kinderpornografischen Video auch keine Gewaltszenen dargestellt seien. Amtsrichter Stefan Götz verurteilte den Angeklagten schließlich zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 25 Euro, also insgesamt 2250 Euro, die in monatlichen Raten von 75 Euro beglichen werden kann. Zudem hat der Angeklagte die Kosten des Verfahrens zu tragen.