von SK

Eine 86-jährige Fußgängerin wurde am Mittwoch, 19. Januar, gegen 15.47 Uhr, am Bahnübergang in der Hebelstraße von einem Zug erfasst. Sie verstarb am Unfallort.

Die Polizei informiert: Nach Sachlage überquerte die Frau bei geschlossenen Halbschranken den Bahnübergang und nahm den in den Bahnhof Schopfheim einfahrenden Zug, der durch akustische Signale und einer eingeleiteten Notbremsung auf sich aufmerksam machte, wohl nicht wahr.

Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.