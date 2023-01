Bürgermeister Dirk Harscher kritisiert in einem Brief die geplante Verlegung von Chirurgie und Innerer Medizin weg aus Schopfheim ins Zentralkrankenhaus nach Lörrach.

Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher hat in einem Brief Kritik an den Umstrukturierungsplänen für das Kreiskrankenhaus Schopfheim geübt und Aufklärung zu unbeantworteten Fragen gefordert. Landkreis und Kliniken wollen Chirurgie und Innere Medizin