von Hilde Butz

Das Amtsgericht Bad Säckingen hat einen Angeklagten aus dem Wiesental wegen unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln an Jugendliche und dem Besitz und des Handels mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Wegen einer positiven Sozialprognose wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

Dem 23-jährigen Mann wurde vorgeworfen, im Sommer 2020 in Hausen an zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren insgesamt zehn Gramm Marihuana verkauft zu haben. Außerdem fand man bei einer Hausdurchsuchung 37 Gramm Marihuana und 40 Gramm CBD-Hanf mitgeringfügigem Rauschmittelgehalt.

Einschlägige Dealer-Utensilien sowie ausgewertete Chat-Verläufe auf seinem Handy ließen darauf schließen, dass die Jungen nicht seine einzigen Abnehmer waren. Für den geständigen Angeklagten, der einen geordneten Lebenslauf vorweisen konnte, stand einiges auf dem Spiel; entsprechend nervös erschien er in der Verhandlung vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Stefanie Hauser. Die Abgabe von Betäubungsmittel jeglicher Art an Jugendliche ist ein Verbrechen und wird mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet. Dass der Angeklagte mit einer Bewährungsstrafe von einem halben Jahr davonkam, liegt daran, dass das Gericht von einem minder schweren Fall ausging. Begründet wurde das mit der kleinen Menge einer „weichen“ Droge. Auch waren die Jugendlichen von sich aus auf den Angeklagten zugekommen und hatten bereits Erfahrung mit „Kiffen“, wie sie zugaben. Der 23-Jährige gab an, er habe nicht gewusst, dass die beiden noch minderjährig waren, sonst hätte er ihnen nichts gegeben. Er habe sie nicht näher gekannt, sie aber schon zuvor Marihuana rauchen sehen. Die Jugendlichen bestätigten, dass nie über das Alter gesprochen worden sei. Verteidigerin Anette Scharfenberg kam daher zum Schluss, dass der Angeklagte nicht wegen Abgabe an Minderjährige verurteilt werden könne. Auf das Gericht machten die zwei Abnehmer jedoch einen ausgesprochen jugendlichen Eindruck und es war davon überzeugt, dass das auch der Angeklagte hätte erkennen müssen, zumindest aber mit der Möglichkeit hätte rechnen müssen. Somit liege ein bedingter Vorsatz vor.

Richterin Hauser betonte ausdrücklich die Intention des Gesetzgebers, mit den strengeren Maßstäben Kinder und Jugendliche in besonderem Maße vor Drogen zu schützen. Als spürbare Buße muss der Angeklagte jeweils 500 Euro an den Kinderschutzbund und die Drogenberatung bezahlen. Außerdem werden die 100 Euro Erlös aus dem Drogenverkauf eingezogen. Der Angeklagte versicherte, dass er unter dem starken Eindruck der Hausdurchsuchung und des Strafverfahrens den Drogen abgeschworen habe.