von Roswitha Frey

Herr Braun, ist die Musikschule bisher glimpflich durch die Corona-Zeit gekommen?

Glimpflich ist genau der richtige Ausdruck! Man kann nicht sagen unbeschadet, aber wir sind recht gut durchgekommen. Erreichen konnten wir dies zum einen aufgrund der großen Solidarität der Eltern, die die Unterrichtsgebühren teilweise weiter bezahlt haben, auch wenn mitunter kein adäquater Ersatzunterricht möglich war, zum anderen durch das große Engagement der Lehrkräfte, die alles getan und jede Unterrichtsform versucht haben, um die Kinder bei der Stange zu halten. Auch haben die Trägergemeinden Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt die Zuschüsse ohne Wenn und Aber weiter bezahlt. Ohne diese drei Bausteine wäre es schwierig bis unmöglich gewesen, die Musikschule zu halten.

Konnten Sie die Schülerzahlen stabil halten?

Es gab schon etwas mehr Abmeldungen als sonst, aber in überschaubarem Rahmen. Schwieriger ist, dass es weniger Anmeldungen gab, weil keine Werbung möglich war und während der Online-Zeit Anfänger nicht einsteigen konnten.

Was hat sich seit Corona geändert am Unterrichten?

Die verschiedenen digitalen Möglichkeiten sind dazugekommen, damit auch mehr Möglichkeiten im pädagogischen Repertoire. Insgesamt waren es etwa 90 Prozent des Unterrichts, den wir digital abhalten konnten. Auf der anderen Seite ist allen, auch den Schülern und Eltern, der wirkliche Wert des Präsenzunterrichts klar geworden. Alle haben deutlich wahrgenommen, wie wertvoll es ist, live und gemeinsam Musik machen zu können und dass es einen großen Qualitätsunterschied macht, ob man sich online oder in Präsenz trifft.

Wird sich der digitale Schub fortsetzen, auch wenn wieder Präsenzunterricht läuft?

Wir werden sicherlich einzelne Teile, die sich bewährt haben, weiterhin als pädagogische Möglichkeiten einsetzen. Die Kinder und Lehrer sind jetzt firmer darin, eigene Ton- oder Videoaufnahmen zu erstellen und zu verschicken.

Das Gesicht der Musikschule hat sich die letzten Jahre verändert. In welchen Bereichen macht sich das bemerkbar?

Dies ist vor allem sichtbar an den vielen Kooperationen, die wir haben. Vor 20 Jahren war der Instrumentalunterricht das Kerngeschäft der Musikschule. Seit einigen Jahren nehmen die Kooperationsangebote mit den allgemeinbildenden Schulen und Kindergärten einen großen Teil unserer Arbeit ein. Insgesamt kooperieren wir mit 16 Kindergärten, allen Grundschulen im Stadtbereich, der Realschule und auch dem Gymnasium. Ebenfalls sehr wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Musikvereinen. Daneben bestehen Kontakte zum Jugendhaus, zu Tempus fugit und der Kantorei. Die Breitenarbeit ist also viel stärker geworden.

Konnten Sie die Kooperationen trotz der Corona-Einschränkungen aufrechterhalten?

Einige Kooperationsangebote waren nicht möglich, andere, besonders in Kindergärten liefen fast ununterbrochen weiter. In den Bläserklassen konnten wir die Tutti-Proben mit großen Bläsergruppen nicht online abhalten, allerdings haben die meisten Schüler online Einzelbetreuung gehabt.

Wie stehen die Chancen für die angedachte Singschule mit der Kantorei?

Das liegt seit eineinhalb Jahren auf Eis, weil jegliches Chor-Singen völlig unterbunden war. Aber der Plan besteht nach wie vor. Wir möchten die Kinderchorarbeit, die es bei uns noch nicht gibt, in unser Programm aufnehmen.

Wie sieht die finanzielle Situation der Musikschule nach dem Corona-Jahr aus?

Dazu muss man wissen, wie die Musikschule generell finanziert wird: Ungefähr die Hälfte der Einnahmen kommt von Elterngebühren, die andere Hälfte aus Zuschüssen. Diese bestehen zu einem großen Teil aus kommunalen Zuschüssen, aber auch aus Zuschüssen vom Land und Kreis. Natürlich hatten im vergangenen Jahr Einbußen, diese haben sich aber im Rahmen gehalten. Unabhängig von Corona hat das Land die Bezuschussung ab 2020 um 2,5 Prozent erhöht. Da 95 Prozent unserer Ausgaben Personalkosten sind, machen diese 2,5 Prozent viel aus. Dies hat uns gerettet. Die Gebührenrückerstattungen an Schüler, die wir durch Corona leisten mussten, konnten damit fast ausglichen werden.

Wie wirkt sich die beschlossene Kürzung des städtischen Zuschusses aus?

Die Kürzung löst eine Kettenreaktion aus und bewirkt, dass die Zuschüsse von Kreis und Land ebenfalls sinken. Das hat zur Folge, dass sich der Betrieb verkleinern muss, also weniger Unterricht für Schüler und kleinere Deputate für die Lehrer. Besonders schmerzt mich der Gedanke, weil die meisten Lehrer in Teilzeit unterrichten. Ohne dramatisieren zu wollen: Es geht da um nicht weniger als um berufliche Existenzen. Die geringeren Zuschüsse durch eine deutliche Erhöhung der Schüler-Gebühren auszugleichen, bereitet ebenso Bauchweh. Die Musikschule muss eine Schule für möglichst alle bleiben.

Zuerst standen zehn Prozent Kürzungen im Raum, sind Sie nun mit dem Kompromiss von sieben Prozent zufrieden?

Glücklich sind wir natürlich nicht, denn wir haben keinen Spielraum im Haushalt und eine Kürzung der kommunalen Zuschüsse hat weitere Einnahmeverluste zur Folge. Dass sich der Gemeinderat in dieser schwierigen Situation zu einer Entscheidung nahe an unserem Kompromissvorschlag von sechs Prozent durchgerungen und nicht auf der ursprünglich anvisierten Kürzung um zehn Prozent beharrt hat, ist aber eine große Erleichterung für uns. Insofern sind wir mit diesem Ergebnis auch zufrieden.