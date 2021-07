von Merle Heß

Auf der Richterwiese sieht man schon von weitem viele bunte Kleckse. Seit Donnerstag stehen dort elf Hüpfburgen des Montana Mega Hüpfburgenparks, die zum Herumtoben einladen. Der Park wird bis zum 11. Juli in Rheinfelden gastieren. Dann zieht er weiter nach Bad Säckingen. Kurz vor der Eröffnung am Donnerstag sind schon einige Hüpfburgen fertig aufgestellt, andere müssen noch aufgepustet werden.

Der Montana Mega Hüpfburgenpark ist ein Familienbetrieb von Monty und Martina Frank. Normalerweise betreiben sie den gleichnamigen Zirkus Montana. Durch die Corona-Pandemie haben die beiden nun aber nach einer variablen Outdoorvariante gesucht: „Mein Schwiegersohn hat schon seit mehreren Jahren einen Hüpfburgenpark“, erklärt Martina Frank den Ursprung ihrer Idee. Auch ein paar der elf Rheinfelder Hüpfburgen seien von ihrem Schwiegersohn ausgeliehen.

Durchs Tigermaul in die Hüpfburg

Beim Betreten des Parks fällt der erste Blick auf eine Tigerhüpfburg. Man besteigt diese Hüpfburg durch das geöffnete Maul des Tigers. Rechts daneben gibt es eine Dschungelhüpfburg und zwei Hüpfburgenschlösser, in denen man sich aushüpfen kann. Von den Schlössern geht es weiter zur Biene-Maja-Rutsche, die durch ihre Höhe besonders hervorsticht – und auf der man nebeneinander rutschen kann.

Weiter geht es mit einer Zirkushüpfburg, passend zum eigentlichen Thema der Veranstalter. Sie ist die größte und farbenfrohste von allen und besteht aus einer Rutsche und einem Hüpfteil. Angrenzend steht eine Piratenhüpfburg, die auch die Kleinen von zwei bis fünf Jahren zum Toben einlädt. In der Mitte finden sich mehrere Tische und Bänke mit Sonnensegel. Hier können es sich die Eltern bequem machen.

Der Park wird voraussichtlich – wenn Corona mitspielt – bis zum 11. Juli in Rheinfelden gastieren. Dann zieht er weiter nach Bad Säckingen. Ein Corona-Test für den Eintritt zu den Hüpfburgen ist nicht notwendig. Es herrscht Maskenpflicht, die Abstandsregeln sind geboten und es müssen Kontaktformulare ausgefüllt werden.

Öffnungszeiten: Der Hüpfburgenpark auf der Richterwiese an der Karl-Fürstenberg-Straße in Rheinfelden ist bis zum 11. Juli wochentags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt liegt bei zehn Euro für Kinder und zwei Euro für Erwachsene. Eintritt ab zwei Jahren – und solange, wie man sich als Kind fühlt.