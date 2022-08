Rheinfelden/Schwörstadt vor 1 Stunde Update: B34 bleibt den restlichen Tag gesperrt – weitere Bäume drohen auf die Straße zu fallen Eigentlich sollte die Baustelle auf der B34 zwischen der Rheinfelder Alukreuzung und dem Schwörstädter Ortseingang tagsüber geöffnet sein. Dennoch bleibt die Straße am Mittwoch zu.

Stau in Schwörstadt: Zum Start der Baustelle bildeten sich bereits vor einigen Wochen lange Staus in Schwörtstadt. Nun war am 10. August die B34 schon wieder dicht. | Bild: Obermeyer, Justus