von Verena Pichler

Manfred Geiges, ehemaliger Leiter des Polizeipostens Grenzach-Wyhlen wird der neue Leiter des Polizeireviers Rheinfelden. Er folgt auf Bernhard Weis, der in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet wurde. Matthias Zeiser, Polizeivizepräsident, würdigte Weis als feste Größe der Polizei im Süden. Auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt dankte dem 62-Jährigen für die Zusammenarbeit.

Die Fläche des Reviers, zu dem neben Rheinfelden auch Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt gehören, sei ungefähr so groß wie Sylt, rechnete Zeiser vor. Für dieses Gebiet verantwortlich zu sein, sei herausragend. Insgesamt 26 Jahre war Weis in Führungspositionen tätig, wofür ihm Zeiser Dank aussprach. „Ihre Kollegen bezeichnen Sie als gelassenen, ruhigen Beamten, den fast nichts aus der Ruhe bringt.“

Das Team werde ihn vermissen – nicht zuletzt wegen des wohl legendären Wurstsalats, so Zeiser humorig. Klaus Eberhardt bekannte, dass Weis und sein Vorgänger Siegfried Oßwald – ebenfalls bei der Verabschiedung dabei – für ihn die „Gesichter des Reviers“ gewesen seien. Die Kooperation mit der Stadt sei gut und vertrauensvoll gewesen, gerade während der Corona-Pandemie.

Mit der Überreichung der Urkunde war die Verabschiedung offiziell besiegelt: Polizeivizepräsident Matthias Zeiser (links) und der scheidende Revierleiter Bernhard Weis. | Bild: Verena Pichler

„Sie und Herr Rago (Ordnungsamtsleiter) haben beinahe täglich telefoniert.“ Eberhardt betonte die hohe Aufklärungsquote des Reviers und rief nochmals die aufsehenerregende Razzia in der Friedrichstraße in Erinnerung, die im Sommer 2019 einen Hotspot von Drogenhandel und Gewalt in der Stadt beendete. „Das war ein wichtiges Zeichen für die Bürger.“

Weis ließ in sehr persönlichen Worten seine Laufbahn Revue passieren, erinnerte an besondere Ereignisse und sparte jedoch auch nicht mit Kritik. Die prekäre Personalsituation in Rheinfelden habe sich leider nicht verbessert; zu häufig müssten Kollegen aus der Freizeit geholt werden, um Dienste zu verstärken. Auch bei der Sanierung des Reviers sei man nicht weitergekommen. „Die Fenster dürften von 1968 sein und sind marode, ebenso das Dach.“

Mit all diesen Themen wird sich künftig Manfred Geiges befassen. Der 57-Jährige erste Polizeihauptkommissar wechselte im April 2021 vom Posten Grenzach – den er seit 2015 leitete – ins Revier. Zuvor war er in Lörrach tätig, wo er von 2003 bis 2015 Vize-Leiter des Ermittlungsdiensts gewesen war. Übergangsweise wird Kevin Vogt den neuen Chef im Revier unterstützen, bis ein neuer Leiter der Führungsgruppe gefunden ist. Geiges offizielle Amtseinführung ist für Frühsommer geplant.