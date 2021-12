von Martin Eckert

Pünktlich um 17 Uhr ging es mit den vier festlich geschmückten Feuerwehrfahrzeugen für die zwölf Aktiven und vier Mitglieder der Jugendfeuerwehr auf der rund sieben Kilometer langen Strecke einmal quer durch die Stadt. Untermalt wurde das Ganze mit Weihnachtsliedern aus einer Musikanlage auf der Drehleiter.

Im Vorfeld wurden die vier Fahrzeuge von den freiwilligen Helfer in rund sechs Stunden mühevoller Arbeit mit rund 300 Metern bunten Lichterketten mit rund 3000 Lämpchen, einem aufblasbaren Schneemann oder kleinen Weihnachtsbäumchen dekoriert. Das Ganze war eine spontane Aktion die Initiator David Sommer aus seiner Heimat in Magdeburg mitgebracht hatte. „Da musste auch nicht viel diskutiert werden, da war sofort klar, dass wir das machen und wir hatten auch gleich die volle Unterstützung der Stadt“, so Kommandant Dietmar Müller.

An den Straßenrändern warteten auch zahlreiche Kinder. | Bild: Eckert, Martin

Der Erfolg und die Freude der Zuschauer war dann auch überwältigend. Gerade zu Beginn säumten in der Innenstadt Menschenmengen, die man sonst nur von der Fasnacht kennt, die Straßen, um sich das Spektakel anzusehen. Für die Kleinen gab es dann immer wieder Süßigkeiten oder Obst vom Weihnachtsmann und seinen Gehilfen. Auch in den Wohngebieten fanden sich wieder überall entlang der Stecke größere und kleinere Gruppen am Straßenrand. Teils gab es sogar richtige kleine Straßenpartys, wo Freunde und Familien mit Sekt, Glühwein und vereinzelt sogar mit Feuerschalen an der Straße zusammenstanden und auf die Vorbeifahrt des Weihnachtsmanns mit seinem Korso warteten.

Andere saßen auf ihren Balkonen oder standen an den Fenstern, um zu winken und zu klatschen. Begeistert waren jedenfalls alle und von überallher hörte man Dankesrufe. Auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt war voll des Lobes: „Ich bin begeistert von der Idee, es ist eine wunderschöne Initiative und für Kinder ein schönes Erlebnis, das gut in die Zeit passt“, so Eberhardt.

Der Feuerwehr-Weihnachtsmann in Aktion. | Bild: Eckert, Martin

Selbst die Feuerwehr war von dem Erfolg überwältigt. „Mit so vielen Leuten habe wir nicht gerechnet“, so Abteilungskommandant Enrico Leipzig. Das Ganze will man jetzt auch als Ansporn für nächstes Jahr nehmen. „Die Aktion war ein voller Erfolg und wenn möglich, wollen wir den Korso nächstes Jahr noch größer aufziehen und versuchen, noch weitere Blaulichtorganisationen mit ins Boot zu holen“, so das Resümee von David Sommer. Aber auch hinsichtlich der Dekoration hat man schon unzählige Ideen, was man noch besser und noch schöner machen könnte.