Ausführlich hat Degerfeldens Ortschaftsrat die Verkehrssituation im Dorf besprochen. Dabei wurden durchaus Unterschiede deutlich, was die Wahrnehmung der Stadt und vor Ort anbelangt, über die Problematik des Autoverkehrs und mögliche Lösungen. Die Stadt hat in der Kleinbachstraße in Degerfelden lediglich geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und sieht die Situation nicht als gravierend an. Sie führte vom 16. bis 23. Juni auf Höhe der Hausnummer 5 eine Verkehrszählung durch und stellte insgesamt knapp 20 000 Fahrzeuge fest, durchschnittlich 2800 am Tag. Das höchste Verkehrsaufkommen gebe es um 7 und 15 Uhr. Zwischen 22 und 6 Uhr reduziere sich der Verkehr deutlich auf durchschnittlich 82 Fahrzeuge. Schneller als 39 Stundenkilometer fuhren in sieben Tagen 0,86 Prozent der Fahrzeuge; der schnellste Fahrer war mit 51 Stundenkilometer unterwegs.

Vorsichtiges Herantasten

Dennoch hat der Ortschaftsrat in der Kleinbachstraße im Bereich des Schulwegs im Haushalt 2022 Mittel für Maßnahmen zur Sicherheit der Fußgänger angemeldet. Den von Anwohnern und Ortschaftsrat Jürgen Amrein geforderten Verkehrsspiegel in der Kurve der Eichsler Straße bei der Ausfahrt der Reihenhäuser auf dem Lamm-Areal lehnt die Stadt in einem Schreiben ab. Spiegel könnten bei schlechter Witterung beschlagen und vereisen und die Sicht stark verzerren. Die Stadt empfiehlt deshalb ein „vorsichtiges Herantasten“ aus der Ausfahrt in die Straße und bittet um Verständnis für ihre Absage. Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser brachte dieses Verständnis eher auf als die Ortschaftsräte: Die zwei Spiegel in der Grenzacher Straße beim Gasthaus Engel und in der Lörracher Straße am alten Schulhof seien bereits vor vielen Jahren und in anderem Umfeld angebracht worden.

Ortschaftsrat Gerold Höpfl schlug unter Zustimmung seiner Ratskollegen vor, aus der Bedarfsampel an der Kreuzung der Lörracher, Eichsler und Grenzacher Straße eine permanente Ampel für die gesamte Kreuzung zu machen. Diesbezüglich habe Degerfelden gute Erfahrungen mit der temporären Ampel während der Autobahnumleitung gemacht. Eine Ampel erhöhe die Verkehrssicherheit für Fußgänger und gebe dem Verkehr aus der Eichsler und der Grenzacher Straße während des Berufsverkehrs Möglichkeit, auf die Lörracher Straße auszufahren. Aber als Unfallschwerpunkt, wie Höpfl meinte, gilt die Kreuzung laut Polizei nicht.

Tempo 30

Demnächst werden die 30er-Schilder entlang der Lörracher Straße aufgestellt. Ortschaftsrat Jürgen Amrein wollte auch die Eichsler Straße in diese Maßnahme mit einbeziehen. Sie sei sonst der letzte Bereich in Degerfelden, in dem noch schneller als 30 gefahren werden dürfe.

Reichert-Moser wies aber darauf hin, dass Tempo 30 in der Lörracher Straße aufgrund des Lärmaktionsplans genehmigt worden sei. Dies habe mit der Eichsler Straße, die deutlich weniger befahren sei, nichts zu tun. Die Forderungen nach Tempo 30 unterlägen in den beiden Straßen deshalb unterschiedlichen Kriterien.