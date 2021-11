von Verena Pichler und Petra Wunderle

Ewald Lützelschwab aus dem Rheinfelder Ortsteil Minseln ist tot. Er ist am Samstag im Alter von 64 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sein fröhliches, liebenswürdiges Wesen, aber auch seine reichen Erfahrungen als Kommunalpolitiker und Unternehmer machten ihn weit über die Ortsgrenzen von Minseln und Rheinfelden hinaus bekannt. Die Bestürzung über den Verlust ist groß.

Ewald Lützelschwab war Mitglied der Freien Wähler, in der Ortsgruppe Minseln stand er an der Spitze der Vereinigung, in Rheinfelden war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Seine ruhige und sachliche Arbeit machten ihn allseits beliebt, er stellte seinen reichen Erfahrungsschatz in den Dienst der Allgemeinheit. Seine fundierten Kenntnisse brachte er im Ortschaftsrat Minseln, im Gemeinderat der Stadt Rheinfelden und bis ins Jahr 2019 auch im Kreistag ein. Die Kommunalpolitik lag ihm stets am Herzen, durch seinen Beruf – er betrieb mit Ehefrau Beatrice ein Gartenbau-Unternehmen samt Kompostieranlage – verfügte er zudem über ein großes Sachwissen in den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft.

Für die Fraktionsvorsitzende Karin Reichert-Moser ist der plötzliche Tod unfassbar: „Es ist ein Schock, ich bin unendlich traurig.“ Ewald Lützelschwab sei eine besonnene, ruhige Persönlichkeit gewesen, die für die Fraktion immens wichtig gewesen sei. „Er war kein Mann der großen Töne, aber seine Beiträge waren immer kenntnisreich.“

Lützelschwab engagierte sich jedoch auch außerhalb der Politik. So stellte er der Froschenclique seinen Schopf als Wagenbau-Domizil zur Verfügung, die Prämierung der Wagen beim grenzüberschreitenden Fasnachtsumzug war ihm ein Anliegen. Bis 2018 veranstaltete er auf der Kompostieranlage der Familie das legendäre Herbstfest, zusammen mit den Freien Wählern in Minseln war er die treibende Kraft des Weihnachtsmarktes, der ebenfalls auf der Kompostieranlage stattfand. Das öffentliche Leben und der Kontakt mit den Menschen in der Region bereitete ihm viel Freude. Ewald Lützelschwab hinterlässt seine Ehefrau, zwei Töchter, die Schwiegersöhne und vier Enkel.