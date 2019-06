von Horatio Gollin

In Rheinfelden stellen Usbeken nur eine kleine Migrantengruppe dar. Mit WhatsApp und Facebook halten sie Kontakt in die Heimat und zu anderen Landsleuten in Europa. Bei jährlichen Treffen kommen dann 500 Usbeken aus ganz Europa zusammen. Im Juni gab‘s so eine große Veranstaltung in Prag, und mit dabei waren Jazur Norkulov und Dilshod Negmatov.

Die Fahne weht auf dem Friedrichplatz

Ein Halbmond und zwölf weiße Sterne auf einem blauem Streifen, daneben ein weißer und ein grüner Streifen, getrennt durch rote Linien. Auf dem Friedrichplatz weht die usbekische Fahne, da das Kulturamt zur Darstellung der Vielfalt in der Stadt für alle Migrantengruppen, die mit mindestens sieben Menschen in der Stadt vertreten sind, eine Nationenfahne in der Innenstadt gehisst hat.

Jazur Norkulov und Dilshod Negmatov sind seit 2016 hier

„Wir kennen in Rheinfelden sieben Usbeken“, sagt Jazur Norkulov, sich selbst und Dilshod Negmatov dabei mitgezählt. Die beiden wohnen zusammen in einer Vierer-WG, und beide sind seit 2016 in Deutschland. Beide stammen auch aus der usbekischen Provinz Samarkand. „Wir haben uns aber erst in Deutschland kennengelernt“, erzählt Norkulov. Zusammen haben sie zu Abend gekocht. Es gibt ein usbekisches Gericht aus Rind, Reis, Karotten und Kichererbsen. In Usbekistan wird es Osch genannt, international ist es unter dem Namen Plow besser bekannt. In Rheinfelden haben sich beide gut eingelebt. Der 26-jährige Norkulov hat in der usbekischen Hauptstadt Taschkent an der Weltsprachenuniversität Germanistik studiert. Negmatov hat in Russland Medizin studiert, bevor er nach Deutschland kam.

Sie sind wieder in Ausbildung und fühlen sich wohl

„Als ich kam, konnte ich nicht Deutsch sprechen. Das habe ich erst hier gelernt“, sagt Negmatov. Beide sind als Arbeitsmigranten gekommen und befinden sich derzeit wieder in Ausbildung. „Mir gefällt, dass Rheinfelden eine kleine Stadt ist. Ich fühle mich hier wohl“, meint Negmatov, und Norkulov ergänzt: „Die geographische Lage gefällt mir gut. Und mir gefällt, dass es eine Moschee in Rheinfelden gibt, und die muslimische Gemeinschaft hier gut organisiert ist.“

Der Kontakt in die Heimat ist ihnen wichtig

Der Kontakt in die Heimat ist beiden sehr wichtig. Über WhatsApp oder mit Videoanrufen halten beide fast jeden Tag Kontakt in die Heimat, zu ihren Eltern, Geschwistern oder Freunden. Eine Heimreise nach Usbekistan leisten sich beide nur einmal im Jahr. Umso wichtiger ist die usbekische Facebookgruppe, der viele Usbeken in Deutschland und anderen europäischen Ländern angehören. „Da kann jeder schreiben, wenn er ein Problem hat, und dann bekommt er Antwort von jemandem, der die Erfahrung schon gemacht hat“, führt Norkulov aus.

In den Netzwerken gibt es viele Ratschläge

Gerade Neuankömmlinge können sich hier Ratschläge zu Studium, Behördengängen oder Formularen holen, und auch bei finanziellen Schwierigkeiten wird Unterstützung in der Facebookgruppe gesucht. Über die Gruppe geben Usbeken auch bekannt, wenn sie in die Heimat reisen. Im Koffer gibt es immer ein bisschen Platz, um ein Medikament oder kleine Geschenke mitzunehmen, und auf dem Rückweg bringen sie aus Usbekistan für ihre Landsleute auch wichtige Unterlagen oder traditionelle Gewürze mit.

Usbeken in ganz Europa treffen sich zwei Mal im Jahr

Zwei Mal im Jahr treffen sich die Usbeken aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und anderen europäischen Ländern in einer Stadt, wo es eine große usbekische Gemeinde hat. Ein Treffen findet immer im März zu Nevruz, dem persischen Neujahrsfest, statt, ein weiteres etwa in München oder Frankfurt. Dieses Jahr hat es Anfang Juni in Prag stattgefunden. Rund 500 Usbeken kamen zu sportlichen Spielen wie Ringen oder Tauziehen zusammen, und natürlich wurde auch Osch gegessen. Norkulov erklärt, dass die Davra, der deutsch-usbekische Kulturverein, die Organisation des Festes übernimmt, und die usbekische Auslandsvertretung es finanziell unterstützt.

Sie tauschen Erfahrung und Wissen aus

Das Ziel der Treffen ist es, Kontakte mit anderen Usbeken zu knüpfen sowie Erfahrung und Wissen auszutauschen, erklärt Norkulov, und Negmatov ergänzt, dass viele in Europa lebende Kinder nur so Kontakt zur usbekischen Kultur bekommen. Im Mittelpunkt des Treffens steht dann ein Fußballturnier, zu dem sich diesmal 14 Mannschaften angemeldet hatten. Alleine drei Mannschaften kamen aus München, die beiden Rheinfelder schlossen sich wie auch ein Usbeke aus Lörrach und ein Usbeke aus Weil dem Kader eines usbekischen Fußballvereins aus Dortmund an.

Beim großen Turnier in Prag hat ihre Mannschaft den zweiten Platz gemacht. | Bild: zVg Jazur Norkulov

Und die Münchner gewinnen das Turnier

„Unsere Mannschaft wurde Zweiter. Im Finale haben wir mit 0:1 gegen eine Mannschaft aus München verloren. Wie in der Bundesliga“, meint Norkulov und beide lachen. In Rheinfelden ist Norkulov Torwart in der Fußballmannschaft des Türkisch-Islamischen-Vereins (TIG). Negmatov will sich dort auch als Spieler anmelden.