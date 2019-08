von Elena Borchers

Still und heimlich war er verschwunden, genauso still und heimlich ist er nun wieder gekommen – schon seit April hält der Flixbus erneut in Rheinfelden. Im vergangenen Jahr war der Halt am Bahnhof nach nur vier Monaten wieder eingestellt worden. Nun soll der Fernbus nach Angaben des Unternehmens regelmäßig auf seiner Fahrt nach Zürich in Rheinfelden Reisende einsammeln. Dieses Angebot gilt aber nur von April bis November.

Ein kurzes Intermezzo am Hochrhein

Wie berichtet, war am 27. April 2018 die neue Haltestelle am Rheinfelder Bahnhof – zusammen mit weiteren Hochrhein-Haltepunkten in Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen, Lauchringen und Klettgau – eingeweiht worden. Ab dann fuhr der Flixbus den Bahnhof auf seiner Strecke von Basel nach München an sieben Tagen in der Woche einmal täglich an – sofern Bedarf bestand. Weniger als vier Monate später, am 9. August, waren die Halte jedoch wieder eingestellt worden.

Unternehmen äußert sich wage zu Gründen

Das Fernbus-Unternehmen hatte sich damals nur wage zu den Gründen geäußert. „Die Gründe dafür reichen von fehlender Nachfrage bis hin zu operativen Herausforderungen wie zu lange Fahrzeiten durch lange Anfahrtswege“, hatte ein Sprecher auf Anfrage mitgeteilt. Einen Wiederanschluss in der Zukunft hatte er damals nicht ausgeschlossen.

Nur saisonal ans Fernbus-Netz angebunden

Genau dieser Fall ist nun eingetreten. Wie ein Flixbus-Sprecher auf Nachfrage am Dienstag mitteilte, wird der Halt in Rheinfelden bereits seit April wieder angefahren. „Die Entscheidung, Rheinfelden auch im Sommer 2019 anzubinden, wurde im Rahmen der Planungen für den aktuellen Sommerfahrplan getroffen“, so der Sprecher. Allerdings ist Rheinfelden nur saisonal an das Fernbus-Netz des Anbieters angebunden, die Halte werden also nur im Sommer und Herbst – genauer gesagt von April bis Ende November – bedient.

Einmal täglich, an sieben Tagen die Woche

Fahrgäste haben in dieser Zeit einmal täglich, an sieben Tagen die Woche, die Möglichkeit, nach Zürich zu reisen. Dazu müssen sie früh aufstehen – los geht es jeden Tag um 5.10 Uhr. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde und 20 Minuten und die Kosten für ein Ticket starten bei 4,99 Euro.

Kein Ticket, kein Halt in Rheinfelden

Allerdings wird der Halt am Rheinfelder Bahnhof nach wie vor nur bei Bedarf angefahren. Wenn bis zu einer Stunde vor der Abfahrt kein Ticket für die Verbindung gekauft wurde, hält der Bus auch nicht in Rheinfelden an. Die weiteren Halte der am Hochrhein, Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen, Lauchringen und Klettgau, werden auch weiterhin mangels Nachfrage nicht angefahren.

Keine Fahrten bei Strecken unter 50 Kilometern

Der Fernbus startet seine Fahrt nach Zürich in Lörrach. Eine Fahrt von Lörrach nach Rheinfelden können Reisende trotzdem nicht buchen. „Um den öffentlichen Personennahverkehr zu schützen, dürfen wir in der Regel keine Fahrten auf einer Strecke von weniger als 50 Kilometern anbieten“, erklärt der Flixbus-Sprecher. Das gilt auch für Verbindungen zwischen Haltestellen, die vom Schienenpersonennahverkehr mit einer Reisezeit bis zu einer Stunde betrieben werden. Diese Regelungen gehen auf das Personenbeförderungsgesetz zurück.

Ausnahmen sind möglich, wenn etwa kein ausreichendes Nahverkehrsangebot besteht. Man könne zwar niemandem verbieten, ein Ticket von Lörrach nach Zürich zu kaufen und dann in Rheinfelden schon auszusteigen, so der Sprecher – das würde jedoch wenig Sinn ergeben, da der Fahrgast ja vorher nicht wissen kann, ob der Bus überhaupt in Rheinfelden hält. Außerdem müsste dennoch der volle Preis nach Zürich bezahlt werden.

Informationen im Internet:

http://www.flixbus.de