Das Zirkuszelt war proppenvoll, das Publikum begeistert. Die Besucher standen auf, applaudierten minutenlang. Was das Ensemble des Zirkus Charles Knie sichtlich beeindruckte. Die Künstler und Artisten blieben stehen, sie genossen das Bad im Beifall. Die Zirkusbesucher erlebten unter dem Chapiteau in Tiengen auf dem Festplatz an der Wutach ein tolles Wochenende.

Tiengen Exotische Tiere und atemberaubende Akrobatik lassen kleine wie große Besucher staunen Das könnte Sie auch interessieren

Darbietungen begeistern Kinder und Erwachsene

Der Tross ist nach Rheinfelden weitergezogen, wo Vorstellungen am Mittwoch und Donnerstags auf dem straffen Tourkalender stehen. Und die Besucher dürfen sich auch hier auf zwei außergewöhnliche Tage mit einem bunt gemischten Programm mit waghalsiger Artistik, Comedy, Tiernummern und Tänzen freuen, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Hilzingen Ein Vormittag mit dem Tigerflüsterer: Wir sprechen mit Dompteur Alexander Lacey über seinen nicht unumstrittenen Beruf Das könnte Sie auch interessieren

Nervenkitzel bei akrobatischen Nummern

Besonderer Nervenkitzel ist angesagt, wenn die Motorradfahrer von Diorio‘s Team im „Globe“, in der Metallkugel, auf beengtem Raum ihre Runden drehen, das Duo Vanegas im und auf dem Todesrad waghalsige Akrobatik demonstriert, das Duo Romance unter der Kuppel förmlich schwebt, das Duo Medini brillante Rollschuhartistik zeigt.

Alexander Lacey mit der Raubtiershow

Alexander Lacey präsentiert die, wie es heißt, weltbeste gemischte Raubtiernummer. Exotische Rinderarten, Lamas Dromedare, Kamele, Känguru, Pferde, Ponys und Strauße stolzieren unter der Regie von Marek Jama durch die Manege. Jan Navratil jongliert gekonnt mit diversen Gegenständen. Für die Abteilung Humor sind Clown Gino und der Bauchredner Kenneth Huesca zuständig. Sie beziehen dabei das Publikum mit ein.

Die 100 Darsteller aus 13 Ländern bieten beste Unterhaltung. Knie verdient sich das Prädikat Topzirkus.

Vorstellungen: In Rheinfelden spielt der Zirkus Charles Knie auf der Richterwiese morgen, Mittwoch, 18. September, 16 und 19.30 Uhr, am Donnerstag, 16 Uhr. Eine Familienvorstellung gibt‘s am Mittwoch zu verbilligten Eintrittspreisen. In Lörrach gastiert das Ensemble auf dem Festplatz „Im Grütt“ vom Samstag bis Montag, 21. bis 23. September, mit Vorstellungen am Samstag, 16 Uhr, Sonntag, 11 und 15 Uhr, Montag, 16 Uhr (Familienvorstellung).