Die Gemeinde hat seit 2012 rund 9 Millionen Euro in die Ortssanierung investiert. Bürgermeister Adrian Schmidle: Dadurch wurden auch zahlreiche private Investitionen wie das Ärztehaus bewirkt. Die Gemeinde will die neue Mitte mit einem Bürgerfest feiern – wegen Corona aber erst im Frühsommer 2022.

Nach fast zehn Jahren steht in Murg die Ortssanierungsmaßnahme Am Bürgerplatz kurz vor ihrem Abschluss. Zwar „sind noch nicht alle Knöpfe dran“, wie Bürgermeister Adrian Schmidle am Donnerstag bei einem Pressegespräch sagte. Sicher aber