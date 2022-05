Lauchringen vor 1 Stunde

So soll aus dem alten Bau in der Wettenstraße 2 in Oberlauchringen ein modernes Gemeindehaus werden

Interessierte Besucher können sich nach dem jüngsten Informationsabend vor Ort jetzt ein klares Bild davon machen, was hier entstehen soll. Was ist geplant? Warum nimmt die Gemeinde über fünf Millionen Euro in die Hand?