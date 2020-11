Kreis Waldshut Nur für Abonnenten vor 56 Minuten

Werden die Intensivbetten im Kreis Waldshut wegen Corona knapp? Klinikum Hochrhein räumt zeitweise Engpässe ein

Die Kapazitäten auf der Intensivstation des Klinikums Hochrhein sind infolge eines erheblichen, Corona-bedingten Patientenzustroms aus umliegenden Pflegeheimen am Wochenende zeitweise an ihre Grenzen gelangt. Unter anderem hatte dies dazu geführt, dass mit dem Klinikum Singen die Verlegung von Intensivpatienten vereinbart wurde. Laut Klinikführung in Waldshut sei die Lage trotz allem unter Kontrolle.