Kreis Waldshut vor 5 Stunden

Wenn der Staat das Feindbild ist: So aktiv sind „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ am Hochrhein

Kurz vor der Bundestagswahl geht es heiß her in den politischen Lagern in Bund und Land. Doch in deren Schatten melden sich auch immer wieder diejenigen zu Wort, die von der Bundesrepublik Deutschland und ihren Organen nichts wissen wollen: Sogenannte „Reichsbürger“. Auch am Hochrhein sind Vertreter dieser Ideologie aktiv. Doch wie groß ist diese Bewegung eigentlich – und wie ernstzunehmend sind Motive und Ziele? Verfassungsschutz und Polizei geben Einblicke.