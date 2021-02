Die Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen wirken sich auch massiv auf die Unfallstatistik in Südbaden aus. Generell sind weniger Leute verunglückt. Doch was Unfälle mit elektrisch verstärkten Fahrrädern anbelangt gibt es eine sprunghafte Zunahme. Daran sind nicht nur betagte Radfahrer schuld.

Eine so geringe Unfallbelastung wie seit fünf Jahren nicht mehr registrierte die Polizei im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg. Um fast 15 Prozent ist die Zahl der Unfälle in den in den Landkreisen Waldshut, Lörrach,