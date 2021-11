Auch in der Trompeterstadt wird es keinen Budenzauber geben. Die Stadt entschloss sich am Donnerstagmorgen zur Absage des Weihnachtsmarktes, der ohne Speisen- und Getränkeverkauf geplant war. Ein Teil der Buden stand bereits und wurden nun wieder abgebaut. Auch in fast allen anderen Orten im Landkreis Waldshut sind die Weihnachtsmärkte abgesagt.

Was am Mittwoch noch unklar war, war am Donnerstagmorgen beschlossene Sache: Nun ist auch der Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen abgesagt. Er hätte vom 3. bis 5. Dezember stattfinden sollen.„Reiner Händlermarkt hätte stattfinden