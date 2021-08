Lauchringen vor 1 Stunde

Wahlkampf wird geschmacklos: Anonymer Brief verunglimpft verstorbenen Bürgermeister von Lauchringen

Im Namen von Bertold Schmidt, dem 2016 verstorbenen Alt-Bürgermeister von Lauchringen, hat ein unbekannter Verfasser einen Brief an Gemeinderäte, Vereinsvorsitzende und Amtsträger geschickt. Inhalt des makaberen Schreibens: Kritik an der Regierungspolitik und Leugnung der Corona-Pandemie. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen will prüfen, ob es sich um einen Straftatbestand handelt.