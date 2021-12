Todtnau vor 1 Stunde

Über dem tosenden Wasserfall schweben: Nächstes Jahr soll eine Hängebrücke in Todtnau gebaut werden

Es soll eine Attraktion mitten in der Natur und dennoch in Stadtnähe sein: Die Hängebrücke für Fußgänger über dem Todtnauer Wasserfall. Nach jahrelanger Vorarbeit geht der Bau bald los. Wir haben mit dem Projektleiter Roland Haag gesprochen. Die Firma Eberhardt Bewehrungsbau hat schon ähnliche Projekte realisiert: die Hängebrücke in Bad Wildbad oder die Bewehrung des Thyssen-Krupp-Testturms in Rottweil.