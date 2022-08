Daten-Story Veröffentlicht am 12. August 2022

Der Rheinfall ist ein Naturschauspiel und ein Tourismusmagnet. Ununterbrochen fällt Wasser hinunter. Aber wie viel Wasser eigentlich und wie hoch ist der Rheinfall? Das zeigen wir in diesem Fakten-Freitag.

Bild: Lino Mirgeler (dpa)/ Isabelle Graef

Der Rheinfall in der Schweiz ist 15.000 Jahre alt und einer der größten Wasserfälle Europas:In Europa ist nur der Dettifoss auf Island höher, der ist allerdings fast doppelt so hoch. Doch bei der Menge an Wasser kommt der Isländische Wasserfall