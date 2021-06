„Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag.“ So lautet in Kurzform die Siebenschläferregel. Am 27. Juni war wieder dieser sagenumwobene Tag. Was sich aus den Wetterverhältnissen ableiten lässt und wie ernst die Regel überhaupt zu nehmen ist? Unser Wetter-Experte Helmut Kohler gibt einen Überblick und räumt mit populären Irrtümern auf.

Auf das Wetter der folgenden sieben Wochen soll gemäß der Bauernregel das Wetter am so genannten Siebenschläfer Auswirkung haben. Im Grunde wäre das in diesem Jahr ja gar nicht so schlecht, erfreute sich doch der Hochrhein am Siebenschläfer-Tag am