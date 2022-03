Einige Betriebe unterhalten keine Geschäftsbeziehungen oder wollen nichts sagen, andere behalten die Lage im Auge oder stellen Lieferungen ein. Der SÜDKURIER hat bei großen Arbeitgebern am Hochrhein nachgefragt.

Seit dem Einmarsch in die Ukraine ist Russland mit wirtschaftlichen Sanktionen belegt. Sie betreffen auch Unternehmen am Hochrhein. Die einen mehr, die anderen weniger oder gar nicht. Der SÜDKURIER hat bei einigen großen Arbeitgebern in der Region