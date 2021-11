Hochrhein vor 20 Minuten

Renaissance der Kinderkrankheiten: Diese Erkrankungen machen Kindern nach dem Corona-Jahr aktuell besonders zu schaffen

Corona und die damit verbundenen Einschränkungen haben auch im Hinblick auf Krankheiten bei Kindern alles andere lange in den Schatten gestellt. Doch inzwischen zeigt sich, dass auch ganz andere Erkrankungen – insbesondere die Viruserkrankung RSV – wieder auf dem Vormarsch sind. In diesem Jahr sind die Fallzahlen besonders hoch. Experten vom Hochrhein erklären, was es damit auf sich hat – und warum die Corona-Maßnahmen Segen und Fluch zugleich waren.