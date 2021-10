Hochrhein vor 5 Stunden

Mit dem negativen Testergebnis aus der Klinik ins Restaurant? Das ist am Hochrhein nicht möglich

Die Kliniken des Landkreises Lörrach stellen keine Testzertifikate für Besucher aus, ins Klinikum Hochrhein in Waldshut müssen Besucher sogar ein negatives Testergebnis mitbringen. Auch die Pflegeeinrichtungen in der Region stellen in der Regel keine Covid-Zertifikate für andere Nutzung aus. Ein Überblick.