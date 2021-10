Hochrhein vor 4 Stunden

Landwirte erzeugen regionale Lebensmittel, leisten aber auch bei der Pflege der Landschaft eine wichtige Rolle

Die Nachfrage nach in der Region produzierten Lebensmitteln ist in der Corona-Pandemie stark gestiegen. Im Kreis Waldshut gibt es zahlreiche Landwirte, die sich auf heimische Produkte spezialisiert haben. Den Landwirten kommt aber auch eine wichtige Rolle beim Naturschutz zu, wie ein Besuch auf dem Hof der Familie Büche in Lausheim zeigt.