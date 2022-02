Der anhaltende Lehrermangel setzt vielen Schulen im Landkreis Waldshut schwer zu. Nun kündigt das Kultusministerium Schritte zur Behebung des Problems an. Zusammen mit VBE-Chefin Sonja Dannenberger fordert der Grünen-Abgeordneter Nüssle weitere Maßnahmen.

Das Problem ist seit Langem bekannt: An vielen Schulen im Landkreis Waldshut mangelt es seit Jahren an Lehrern. Dass darunter die Qualität des Unterrichts leidet geht nicht nur auf Kosten der Schüler, sondern bereitet auch Eltern große Sorgen. In