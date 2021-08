Hochrhein/Südschwarzwald

In freier Natur sein Zelt aufschlagen: Wo ist das erlaubt und wo nicht?

Ferien in der Heimat machen, spontan raus in die Natur und dort an einem schönen Fleckchen sein Zelt aufschlagen. Vielleicht sogar mitten im Wald oder auf einem Feld. Klingt verlockend. Doch solches „Wildcampen“ ist in Deutschland häufig nicht erlaubt. Wir erklären die Regeln, die Auswirkungen auf die Natur und zeigen, welche Alternativen in der Region es gibt.