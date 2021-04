Hochrhein Nur für Abonnenten 14. April 2021, 08:30 Uhr

In Deutschland impfberechtigt, in der Schweiz nicht? Das sollten Grenzgänger bei der Corona-Impfung beachten

Was die Verabreichung von Corona-Impfungen anbelangt, gehen die Strategien in Deutschland und der Schweiz in einigen Bereichen erheblich auseinander. Das gilt nicht zuletzt für die Priorisierung verschiedener Berufsgruppen für die Impfung. Hier gehen die deutschen Priorisierungen häufig bereits weiter als in der Schweiz Im Alltag sorgt dies durchaus für erhebliche Verwirrung – und Verunsicherung. Wir geben Antworten auf wichtige Fragen.